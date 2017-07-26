События

10:32 26.07.2017

Одесские спасатели получили первый катер, способный работать в условиях 6-бальнго шторма

Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям получило оперативно-спасательный катера типа река-море, способный работать в условиях 6-бального шторма.

Как сообщила пресс-служба Одесской обладминистрации со ссылкой на начальника ГУ ГСЧС в области Виктора Федорчака, аналогов такого судна в Украине до сих пор не существует.

"Всего было сделано только два заказа на изготовление таких катеров. Один - для Одесской области, второй - для Николаевской", - отметил В.Федорчак.

Экипаж плавсредства состоит из пяти человек, в том числе троих водолазов. Максимальная скорость - 38 узлов. Грузоподъемность - 1 тонна. Судно будет базироваться в Одессе, но в зону его ответственности войдет вся область.

Катер был совместно приобретен ГСЧС Украины, которая выделила 2,5 млн грн и Одесским облсоветом, который изыскал на эти цели 760 тыс. грн.

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Интерфакс-Украина
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