Во Львовской области 11 человек госпитализированы с пищевым отравлением

11 человек, из низ 9 детей, госпитализированы с пищевым отравлением во Львовскую областную инфекционную больницу, сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА.

У 6 детей диагностирована легкая степень заболевания, еще у троих детей и двух взрослых – средняя степень тяжести. Все они находились в лагере "Белый орел" в Жовквовском районе Львовской области.

Причины и обстоятельства отравления уточняются.