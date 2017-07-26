События

08:55 26.07.2017

Во Львовской области 11 человек госпитализированы с пищевым отравлением

11 человек, из низ 9 детей, госпитализированы с пищевым отравлением во Львовскую областную инфекционную больницу, сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА.

У 6 детей диагностирована легкая степень заболевания, еще у троих детей и двух взрослых – средняя степень тяжести. Все они находились в лагере "Белый орел" в Жовквовском районе Львовской области.

Причины и обстоятельства отравления уточняются.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

До 34 человек возросло число отравившихся в туркомплексе "Сияние Карпат"

Боевики за сутки 22 раза обстреляли позиции сил АТО – штаб

Украина продала валютные ОВГЗ на $157,9 млн по сниженной до 5,34% ставке

День в зоне АТО прошел относительно спокойно

Подписанты Минских соглашений при желании могли бы остановить боевые действия на Донбассе – Хуг

ПОСЛЕДНЕЕ

Китай и США близки к договоренности по новым санкциям против КНДР - дипломаты

В результате непогоды обесточены 147 населенных пунктов в 4 областях – ГСЧС

Швейцарская полиция арестовала человека, совершившего нападение с бензопилой

Сотрудник КП "Плесо" задержан на взятке в 20 тыс. грн. – прокуратура

США пока не приняли никаких действий относительно поставок вооружений Украине - госдеп

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
price.ua/catalog5652.html
РЕКЛАМА