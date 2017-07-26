События

08:28 26.07.2017

В результате непогоды обесточены 147 населенных пунктов в 4 областях – ГСЧС

В результате усложненных погодных условий во вторник, 25 июля, обесточены 147 населенных пунктов в 4 областях, сообщает пресс-служба Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины.

В частности, на территории Тернопольской области обесточены 59 н.п., Хмельницкой – 36 н.п., Закарпатской – 36 н.п., Львовской – 25 н.п.

Кроме того, в результате непогоды, в Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях повалены 68 деревьев, повреждены крыши 71 жилого дома и 1 школы, подтоплено 4 подвала и повалены 3 электроопоры.

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Интерфакс-Украина
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