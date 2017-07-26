События

08:02 26.07.2017

Швейцарская полиция арестовала человека, совершившего нападение с бензопилой

Полиции Швейцария арестовала мужчину, совершившего нападение с бензопилой на людей в городе Шаффхаузене, сообщила во вторник британская телерадиокомпания Би-би-си.

Согласно данным полиции, 50-летний Франц Врусис был арестован в городе Тальвиль, примерно в 60 км от места, где было совершено нападение.

В операции по поиску и захвату приняли участие более 100 швейцарских и немецких представителей правоохранительных органов.

Накануне в результате нападения Ф.Врисуса пять человек получили ранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

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Интерфакс-Украина
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