События

07:23 26.07.2017

Боевики за сутки 22 раза обстреляли позиции сил АТО – штаб

За прошедшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований совершили 22, преимущественно кратковременных, обстрела позиций Вооруженных сил Украины в зоне проведения Антитеррористической операции, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В конце прошлых суток ситуация в зоне проведения АТО оставалась стабильно контролируемой, без тенденции к обострению. Российско-террористические группировки продолжали нарушать мирные договоренности, обстреливая силы АТО в основном из стрелкового оружия и гранатометов… Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 22 раза нарушили перемирие. Учитывая, что наши военные в угрожающих ситуациях, мгновенно открывали ответный огонь, обстрелы, в основном, были краткосрочные", - говорится в сообщении на официальной странице пресс-центра в Фейсбук.

С 18.00 до полуночи основная огневая активность боевиков была сосредоточена на Луганском направлении: Станицу Луганскую, Троицкое и Крымское обстреливали из гранатометов и стрелкового вооружения, Новозвановку – из вооружения БМП и минометов калибра 82 мм, Новотошковское – из минометов калибра 120 мм.

На Донецком направлении боевики обстреливали позиции ВСУ в районе шахты Бутовка из стрелкового вооружения, в районе Луганского и Камянки – из гранатометов, Песок – из минометов калибра 82 мм.

На Мариупольском направлении боевики обстреливали Красногоровку из танков.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Украина продала валютные ОВГЗ на $157,9 млн по сниженной до 5,34% ставке

День в зоне АТО прошел относительно спокойно

Подписанты Минских соглашений при желании могли бы остановить боевые действия на Донбассе – Хуг

По сравнению с прошлым годом число мирных граждан, пострадавших на Донбассе, увеличилось на 50%

Порошенко назначил Назаренко своим советником и присвоили ему звание генерала армии

ПОСЛЕДНЕЕ

Швейцарская полиция арестовала человека, совершившего нападение с бензопилой

Сотрудник КП "Плесо" задержан на взятке в 20 тыс. грн. – прокуратура

США пока не приняли никаких действий относительно поставок вооружений Украине - госдеп

На Харьковщине коноплю выращивали в теплицах - прокуратура

Госдеп опроверг сообщения о возможной отставке Тиллерсона

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
price.ua/catalog7665.html
РЕКЛАМА