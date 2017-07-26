Сотрудник КП "Плесо" задержан на взятке в 20 тыс. грн. – прокуратура

Сотрудники киевской прокуратуры совместно с представителями Национальной полиции Украины задержали во вторник директора по вопросам благоустройства на водных объектах КП "Плесо", сообщает пресс-служба киевской прокуратуры.

"Чиновник получил 20 тыс. гривен от предпринимателя за непрепятствование осуществлению торговли на территории о.Труханов. Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины недалеко от места его работы после получения оговоренной суммы средств", - говорится в сообщении пресс-службы.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании ему меры пресечения.