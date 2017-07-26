События

05:01 26.07.2017

На Харьковщине коноплю выращивали в теплицах - прокуратура

Первомайская местная прокуратура совместно с Зачепиловским отделением полиции ГУ Нацполиции в Харьковской области выявили в домохозяйстве в с. Бердянка теплицы, в которых выращивали коноплю.

"Во время обысков, проведенных с санкции суда, правоохранители обнаружили и изъяли 700 кустов и 4 мешка высушенной конопли. На данный момент известно, что каннабис выращивали в двух теплицах, централизованно поливали удобрением, собирали и высушивали на чердаке", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Уголовное производство было начато по факту посева и выращивания конопли (ч.1 ст.310 УК Украины). Сейчас решается вопрос о переквалификации производства на более тяжкое преступление и о задержании жителя дома с плантацией в порядке ст.208 УПК Украины.

Первоочередные следственные действия продолжаются.

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Интерфакс-Украина
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