НАБУ задержало в Бориспольском аэропорту бывшего прокурора ГПУ

Детективами Национального антикоррупционного бюро Украины, под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры был задержан бывший заместитель начальника Департамента по расследованиям особо важных дел в сфере экономики – начальника управления по расследованию уголовных производств в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины, сообщает пресс-служба НАБУ.

"Лицо задержано на территории международного аэропорта Борисполь по подозрению в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 и ч.4 ст.191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") и ст.366-1 ("Декларирование недостоверной информации") Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Согласно сообщению, расследование по фактам противоправных действий задержанного лица проводится с апреля 2016 года.

В свою очередь, журналист-расследователь Денис Бигус сообщает, что задержанный экс-прокурор это Дмитрий Сус.

"НАБУ задержала в Борисполе экс-сотрудника ГПУ Дмитрия Суса, в недавнем прошлом - начальника управления по расследованию экономических преступлений. Владельца легендарной уже ауди. И неоднократного фигуранта наших расследований. Свежая фотка в фейсбуке Дмитрия - посадочный рукав в аэропорту. Собственно, в Борисполе его и задержали", - написал Д.Бигус на своей странице в Фейсбук.

Как сообщалось, в августе 2016 года общественные активисты потребовали от генерального прокурора Ю.Луценко уволить начальника управления Генпрокуратуры по расследованию уголовных производств в сферах государственной службы и собственности Д.Суса из-за незаконных действий его сотрудников в отношении представителей Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

В свою очередь Ю.Луценко сообщил о наличии оперативной информации об угрозе жизни Д.Суса.

В ноябре того же года стало известно, что генпрокурор привлек Д.Суса к дисциплинарной ответственности за ложь в декларации и анкете добропорядочности.

Кроме того, приказом от 14 ноября 2016 года Д.Сус переведен из департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры в другой департамент - старшим следователем по особо важным делам 6-го отдела по расследованию уголовных производств управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Генпрокуратуры.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 14 апреля 2017 года уволил Дмитрия Суса из органов прокуратуры.