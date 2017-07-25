События

19:19 25.07.2017

День в зоне АТО прошел относительно спокойно

Вторник в зоне проведения антитеррористической операции охарактеризовался относительной тишиной, хотя боевики периодически обстреливали позиции украинских военных и вели разведку, констатирует пресс-центр штаба АТО.

"Сегодняшний день в зоне АТО прошел относительно спокойно. Уже традиционно, в светлое время суток, незаконные вооруженные формирования практически соблюдали перемирие", - говорится в сводке пресс-центра (по состоянию на 18.00) на странице в Фейсбуке.

По информации пресс-центра, ночью боевики обстреливали украинские опорные пункты и "неудачно пытались разведать наши позиции". Так, около полуночи НВФ открыли огонь из стрелкового оружия и гранатометов по опорному пункту сил АТО в районе Катериновки. Через несколько минут группа боевиков под огневым прикрытием вплотную приблизились к украинским укреплениям, завязался бой, который продолжался почти час. В результате боевого столкновения боевики отошли.

Кроме того, ночью НВФ из минометов били по укреплениям в Красногоровке на Мариупольском направлении. А на Луганском направлении из стрелкового оружия вели огонь по Новоалександровке и Новозвановке.

А около полудня боевики открывали неприцельный огонь из гранатомета и стрелкового оружия по позициям в Новотошковском и Крымском на Луганском направлении.

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