События

18:48 25.07.2017

Украинские и британские моряки провели занятия на эсминце "Duncan" в Одессе

Украинские и британские военные моряки во вторник в Одессе провели совместные занятия на борту эсминца Королевских ВМС Великобритании "Duncan", сообщает пресс-центр командования Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

"Во время занятий произошел обмен опытом, ознакомление с алгоритмом действий, экипировкой коллег, непосредственная отработка тех или иных элементов. Обе стороны отметили большую пользу совместных занятий с точки зрения совершенствования знаний и навыков, достижения совместимости", - говорится в сообщении.

Корабли постоянной военно-морской группы НАТО №2 (SNMG2) - эсминец "Duncan" и фрегат ВМС Турции "Yildirіm" с 24 до 27 июля находятся в порту Одессы с визитом в Украине. По завершению визита эти корабли проведут в Черном море тренировки типа Passex совместно с активами ВМС ВСУ.

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