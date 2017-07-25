РФ призывает обеспечить консульский доступ к задержанному Агееву

МИД РФ призвал Киев обеспечить незамедлительный консульский доступ к задержанному в Украине россиянину Виктору Агееву.

"Киев, лишая Агеева права на консульскую защиту, нарушает Консульскую конвенцию между РФ и Украиной 1993 года, а также Венскую конвенцию о консульских сношениях 1963 года. Призываем МИД Украины обеспечить безусловное выполнение украинскими компетентными органами положений упомянутых международных договоров, и требуем предоставить незамедлительный доступ консульских должностных лиц к Агееву", - говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.

"Российские диппредставительства в Украине находятся в постоянном контакте с адвокатом Агеева и делают все необходимое для обеспечения защиты прав задержанного россиянина", - отметили в департаменте.

В МИД РФ подчеркнули, что сообщения о том, что внешнеполитическое ведомство не занимается судьбой россиянина, не соответствуют действительности. "МИД России держит на постоянном контроле ситуацию со всеми российскими гражданами, у которых возникают проблемы в Украине, включая случай В.Агеева", - заявили в департаменте.

Накануне первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко отметила, что российский консул не посещал задержанного в Луганской области российского военнослужащего-контрактника Виктора Агеева.

"Единственный важный в этих откровениях (интервью В.Агеева - ИФ) для меня лично пассаж - это то, что потеряшку ни разу не посетили российские консулы. Ни разу!" – написала она на странице в Фейсбуке 24 июля.

Как сообщалось, 24 июня 2017 года возле с.Желобок Славяносербского района украинские военные обезвредили диверсионно-разведывательную группу террористов. Четырех боевиков задержали, один из них оказался действующим военнослужащим ВС РФ по контракту В.Агеевым.

Минобороны РФ заявило, что В.Агеев проходил срочную службу в Вооруженных силах РФ, после которой в мае 2016 года уволился в установленном порядке в запас. Сам В.Агеев подтвердил, что был отправлен на восток Украины после подписания контракта на службу в Вооруженных силах РФ: "Я военнослужащий. Часть 65246 (расположена в городе Новочеркасск, это полк связи и учебный центр Воздушно-космических сил России)".

22 июля глава Службы безопасности Украины Василий Грицак подчеркнул, что действия задержанного на Донбассе В.Агеева квалифицируются как терроризм.

22 июля мать задержанного Светлана Агеева встречалась с сыном в Украине.