События

18:31 25.07.2017

Каждый 18 предъявленный билет на концерт Depeche Mode в Киеве был недействительным

Каждый 18 предъявленный билет на концерт британской рок-группы Depeche Mode в Киеве был недействительным, сообщил концертное агентство "Аншлаг", выступающее организатором мероприятия.

"Проверка выявила почти 2 тыс. человек, которые пытались пройти на концерт по несуществующим или использованным билетам", - отмечено в сообщении.

При этом во время начала третей композиции группы в точках пропуска и сервисных центрах, куда стюарты направляли людей, у которых возникли проблемы с билетами, не было зафиксировано ни одного посетителя.

В агентстве утверждают, что каждый посетитель с действительным билетом попал на концерт, и снимают с себя ответственность за возможные недоразумения.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

День в зоне АТО прошел относительно спокойно

Подписанты Минских соглашений при желании могли бы остановить боевые действия на Донбассе – Хуг

По сравнению с прошлым годом число мирных граждан, пострадавших на Донбассе, увеличилось на 50%

Порошенко назначил Назаренко своим советником и присвоили ему звание генерала армии

Порошенко назначил главой Госпогранслужбы Петра Цигикала

ПОСЛЕДНЕЕ

Украинские и британские моряки провели занятия на эсминце "Duncan" в Одессе

РФ призывает обеспечить консульский доступ к задержанному Агееву

Цигикал получил за год 284 тыс. грн зарплаты и 600 тыс. грн от продажи движимого имущества

В ДТП в Киевской области погибла 29-летняя киевлянка с журналистским удостоверением

Суд дал разрешение на заочное осуждение экс-главы МВД Захарченко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Спортивные костюмы купить
РЕКЛАМА