Каждый 18 предъявленный билет на концерт Depeche Mode в Киеве был недействительным

Каждый 18 предъявленный билет на концерт британской рок-группы Depeche Mode в Киеве был недействительным, сообщил концертное агентство "Аншлаг", выступающее организатором мероприятия.

"Проверка выявила почти 2 тыс. человек, которые пытались пройти на концерт по несуществующим или использованным билетам", - отмечено в сообщении.

При этом во время начала третей композиции группы в точках пропуска и сервисных центрах, куда стюарты направляли людей, у которых возникли проблемы с билетами, не было зафиксировано ни одного посетителя.

В агентстве утверждают, что каждый посетитель с действительным билетом попал на концерт, и снимают с себя ответственность за возможные недоразумения.