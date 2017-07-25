События

18:04 25.07.2017

Цигикал получил за год 284 тыс. грн зарплаты и 600 тыс. грн от продажи движимого имущества

Новоназначенный глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал за прошлый год получил 284 тыс. 180 грн зарплаты и 600 тыс. грн от отчуждения движимого имущества.

Согласно электронной декларации за 2016 год, у П.Цигикала есть также 475 тыс. грн наличными.

В июне 2016 года он приобрел автомобиль BMW X5 (2012 год выпуска) стоимостью 647 тыс. грн. Его жена Анна с мая 2015 года владеет Toyota Sienna (2011 года) стоимостью 148 тыс. грн.

У П.Цигикала с 2009 года есть гараж площадью 24 кв. м. в пгт Таирово в Овидиопольском районе Одесской области.

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