События

17:31 25.07.2017

В ДТП в Киевской области погибла 29-летняя киевлянка с журналистским удостоверением

Вблизи пгт Гребенка Васильковского района Киевской области в результате ДТП погибла 29-летняя киевлянка, которая имела при себе журналистское удостоверение, сообщили в полиции.

Как сообщает во вторник главное управление Национальной полиции в Киевской области на странице в соцсети Фейсбук, ДТП произошло около 14:30 на отрезке автодороги "Киев - Одесса" вблизи пгт Гребенка.

"Автомобиль Mazda, который двигался в направлении столицы, по неустановленным причинам выехал на встречную полосу и столкнулся с внедорожником Mercedes. 29-летняя киевлянка, которая находилась за рулем Mazda, от полученных телесных повреждений погибла на месте происшествия, до приезда скорой", - сообщили в полиции.

Отмечается, что при себе девушка имела удостоверение журналиста редакции одного из украинских СМИ, действительное до конца 2016 года.

Водитель автомобиля Mercedes, 47-летний киевлянин, отказался от оказания медицинской помощи. Его жизни ничего не угрожает.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Выясняются все обстоятельства ДТП. Назначены соответствующие экспертизы.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, если они повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

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