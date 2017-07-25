В Киеве будут судить аферистов, обманувших граждан на 40 млн грн на продаже квартир

Киевская местная прокуратура №10 направила в суд обвинительный акт против двух злоумышленников, которые под предлогом продажи объектов недвижимого имущества - нежилых помещений и квартир в Киеве - завладели денежными средствами граждан на сумму более 40 млн гривень, сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева во вторник.

Установлено, что преступники на основании подделанных документов оформляли право собственности на указанные объекты недвижимости. В дальнейшем с привлечением подставных лиц преимущественно из малообеспеченных слоев населения и жителей отдельных районов Луганской и Донецкой областей, которые выступали в качестве фиктивных продавцов, реализовывали это имущество гражданам, а полученные от продажи средства присваивали", - говорится в сообщении.

На данное время досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по ч.4 ст.190 (мошенничество), ч.3, 4 ст.358 (подделка документов) Уголовного кодекса Украины в отношении пособника и соисполнителя преступлений завершен и направлен в суд для рассмотрения по существу. За совершенное обвиняемым угрожает наказание от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Материалы по факту деятельности еще одного фигуранта преступной группы выделены в отдельное производство, досудебное расследование в котором продолжается.