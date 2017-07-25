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15:48 25.07.2017

Решение о легализации оружия в Украине нельзя принимать без широкого общественного диалога - Петренко

Министр юстиции Украины Павел Петренко считает необходимым проведение широкого общественного обсуждения вопроса возможной легализации оружия.

"У меня четкая позиция по этому поводу: любые вещи в этом плане нельзя принимать на эмоциях и без широкого общественного диалога", - сказал П.Петренко журналистам во вторник в Киеве.

Он провел параллель с принятием так называемого "закона Савченко", вследствие которого на улицы страны вышло около 15 тыс преступников, более 14 тыс из которых снова совершали преступления. "Поэтому вопрос легализации оружия должен стать вопросом широкого общественного диалога, готово ли украинское общество, чтобы по улицам ходили люди с легальными гладкоствольными пистолетами", - пояснил П.Петренко.

По его словам, необходимо четко проговорить и прописать все нормы, прежде чем принимать конкретные решения.

"Поэтому я против популистских заявлений о том, что давайте с завтрашнего дня легализуем все оружие и дадим возможность, чтобы украинцы якобы защищались", - сказал П.Петренко.

Что касается возможности ношения оружия бывшими военнослужащими, то, по словам министра, этот вопрос также должен быть предметом дискуссии.

"Я считаю, что, наверное, мы еще не готовы к огульной легализации оружия", - подытожил П.Петренко.

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