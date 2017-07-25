События

15:27 25.07.2017

Полиция разыскивает еще 3 человек, причастных к перестрелке в Днепре

Сотрудники полиции разыскивают еще троих человек, причастных к перестрелке в Днепре, сообщил заместитель начальника – начальник уголовной полиции Главного управления Национальной полиции Днепропетровской области Олег Грозь.

По его словам, двое из участников перестрелки, которые находятся в больнице, задержаны, роль двух других раненых выясняется.

"Два человека из этих четверых задержаны по 208-й статье (Уголовно-процессуального кодекса – ИФ), им вменяются уже обвинения. Роль двух других будет изучена – и тоже будут вынесены соответствующие процессуальные решения", – сообщил О.Грозь журналистам на пресс-конференции в г.Днепр во вторник.

По его словам трое раненых – местные жители, один – гражданин другого государства, но не РФ, еще один – выходец из Донецкой области. В интересах следствия их фамилии не разглашались.

Начальник уголовной полиции также подтвердил, что среди нападавших есть ранее судимые

Она также рассказал, что на месте происшествия и в автомобиле нападавших изъято оружие. "Имеем автомат Калашникова, пистолеты и другое оружие, которое будет исследовано – его история, возможное использование в других преступлениях, этим сейчас занимаются эксперты", - сказал О.Грозь.

Как сообщалось, по данным полиции, в результате перестрелки на просп.Гагарина в Днепре в понедельник около 19.50 вечером два человека погибли, еще 5 получили ранения. Погибшие были участниками АТО. Среди раненых оказался участник АТО, адвокат Эдмонт Саакян, который дружил с одним из погибших участников АТО и защищал его интересы в суде над нападавшими на АТОшников 9 мая

В полиции считают, что конфликт лежит в экономической плоскости.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Сотрудники Шевченковского отделения полиции Днепровского отдела полиции открыли уголовное производство по п.1 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

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