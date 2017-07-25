Налоговая милиция по итогам обысков заводов "Укрспирта" изъяла спиртосодержащую продукцию на 180 млн грн

Сотрудники налоговой милиции по итогам обысков спиртзаводов госпредприятия "Укрспирт" в понедельник, 24 июля, изъяли около 97,9 тыс. дал спиртосодержащей продукции на ориентировочную сумму более 180 млн грн.

Согласно сообщению на сайте Государственной фискальной службы (ГФС) во вторник, обыски 41 спиртзавода в 14 областях Украины санкционировал Шевченковский районный суд Киева для проведения досудебного расследования в уголовном производстве в отношении должностных лиц ГП "Укрспирт". В ходе досудебного расследования были установлены факты, подтверждающие нарушения госпредприятием законодательства Украины и вероятного неучтенного изготовления продукции.

Бывшие руководители "Укрспирта" - Александр Харт (в период 2012-2014 гг.) и Михаил Лабутин (в 2014 году) - являются фигурантами уголовных производств и находятся в розыске.

На момент проведения обысков производственную деятельность осуществляли 10 заводов "Укрспирта". На 15-ти спиртовых заводах, которые на момент проведения мероприятий не совершали производственную деятельность, установлены остатки спиртосодержащей продукции.

Решаются вопросы в отношении назначения инвентаризации остатков продукции и сырья, находящихся на спиртовых заводах, а также проведение экспертиз образцов изъятой продукции.

Должностные лица "Укрспирта" способствовали проведению следственных действий ГФС и Генеральной прокуратуры.

Согласно сообщению ГФС, незаконное изготовление спирта на мощностях легальных спиртовых заводов осуществляется с неучтенного сырья, закупаемого у населения (пшеница, кукуруза и т.д.) или у сахарных заводов (патока свекловичная) за наличные средства.

При этом осуществляется документальное оформление операций по закупке сырья по значительно завышенным ценам у фиктивных или связанных с руководителями спиртзаводов субъектов хозяйствования.

Неучтенный спирт отгружается в обход счетчиков, путем врезок в заводские коммуникации или преднамеренного вывода таких счетчиков из строя, может быть списанным по завышенным нормам потерь при производстве.

Неучтенное изготовление спирта также возможно на мощностях заводов, которые официально отчитываются об отсутствии производственной деятельности.

Вывоз незаконно изготовленного спирта из спиртовых заводов, как правило, осуществляется в нерабочее время, когда заводы официально не работают и на его акцизном складе отсутствуют представители органа ГФС.

Для транспортировки незаконно изготовленного спирта могут использоваться транспортные средства, специально оборудованные скрытыми емкостями.