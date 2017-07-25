События

15:04 25.07.2017

Нардеп Поляков внес определенный судом залог

Народный депутат Украины фракции "Народный фронт" Максим Поляков внес залог, ранее избранный ему Соломенским районным судом Киева в качестве меры пресечения.

"Законопослушный гражданин внес залог", - написал М.Поляков на своей странице в соцсети Facebook во вторник, проиллюстрировав сообщение скан-копией соответствующего платежного поручения в пользу Госказначейства на сумму 304 тыс грн, датированного 25 июля.

Назначение платежа в документе указано: "Внесение залога за М.Полякова в деле №760/12966/17, производство №1-кс/760/10549/17 согласно постановлению следственного судьи от 21/07/2017 в уголовном производстве №42016000000003712".

Также М.Поляков уплатил 750 грн комиссии за перечисление средств, что отобращено в прилагаемом мемориальном ордере.

Как сообщалось, М.Поляков подозревается в совершении действий предусмотренных ч.4 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров САП 19 июня 2017 года задержали 7 чел., причастных к вымогательству и получению неправомерной выгоды за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине. Следствие установило, что задержанные, действуя в интересах народных депутатов Максима Полякова и Борислава Розенблата, получили от представителя иностранной компании взятку на общую сумму более $300 тыс. с целью подготовки ими законопроектов в сфере добычи янтаря и их внесения в Верховную Раду для принятия решений в пользу указанной иностранной компании.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 21 июня внес в Верховную Раду представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народных депутатов М.Полякова и Б.Розенблата. Верховная Рада 11 июля дала согласие на привлечение к уголовной ответственности М.Полякова, однако отказала в предоставлении согласия на задержание и арест.

21 июля Соломенский райсуд Киева избрал М.Полякову меру пресечения в виде залога в размере 304 тыс. грн и возложил на него ряд обязательств. Мера пресечения действует до 19 августа.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) просила установить сумму залога в 505 тыс. грн, однако осталась удовлетворена данным решением.

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