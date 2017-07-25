ЕСПЧ признал Украину не ответственной за последствия оккупации Луганской области

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), расположенный в Страсбурге, вынес первое решение по жалобе против Украины, связанной с потерей контроля правительства над частью территории Луганской области, сообщает интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на решение суда, опубликованное на сайте ЕСПЧ во вторник 25 июля.

По информации издания, жалоба была подана заключенным Александром Хлебиком, отбывающий наказание по обвинению в нескольких преступлениях, в том числе бандитизме и вооруженных ограблениях. Он был осужден в апреле 2013 году одним из судов Луганской области, и получил приговор - 8 лет и 9 месяцев заключения, которое отбывает в тюрьме города Старобельск Луганской области.

"Вскоре после осуждения Хлебик подал апелляцию в апелляционный суд, расположенный в Луганске. Но так как в 2014 году город был оккупирован поддерживаемыми Россией сепаратистами, по его апелляции еще не было вынесено решение. Фактически рассмотрение апелляции стало невозможным, ведь материалы дела остались в Луганске", - сказано в сообщении.

По информации издания, заключенный А.Хлебик обратился с иском в ЕСПЧ против Украины, утверждая, что государство нарушило его право на осуществление честного правосудия в приемлемый временной период.

"Судьи Европейского суда по правам человека единогласно признали, что Украина не ответственна за последствия потери контроля над территорией Луганской области. Приняв во внимание доводы Киева о том, что Украина приложила все усилия для получения материалов дела, предоставила истцу возможность встретиться с омбудсменом, а также аргументы о том, что проведение нового расследования по обвинениям против А.Хлебика без доступа к материалам дела не представляется возможным, ЕСПЧ решил, что Украина не нарушила конвенцию", - сказано в сообщении.

Издание отмечает, что это – первое решение, где ЕСПЧ изучал жалобу, связанную с потерей Украиной контроля над территорией отдельных районов Донецкой и Луганской области (ОРДЛО).

Позже в этот день заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов на своей странице в соцсети Фейсбук подтвердил решение Европейского суда по правам человека в деле А.Хлебик против Украины.

"Дело касалось рассмотрения его апелляции, поданной в суд в Луганске, которое стало невозможным вследствие оккупации. Суд не нашел нарушений ст.6 Конвенции, фактически признав, что Украина сделала все возможное в условиях оккупации части ее территории для обеспечения права на справедливый суд для своих граждан, - отметил зам министра.