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14:34 25.07.2017

Турчинов принял участие в испытаниях новых образцов отечественного вооружения и военной техники

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов во вторник принял участие в испытаниях на Гончаровском полигоне (Черниговская обл.) новых образцов вооружений и военной техники, разработанных предприятиями украинского военно-промышленного комплекса.

По информации пресс-службы СНБО, состоялись испытания пулеметов, снайперских винтовок, ручных противотанковых гранатометов, минометов, современных противотанковых ракетных комплексов и боеприпасов к ним. "Особое внимание секретарь СНБО Украины уделил термобарическим боеприпасам, которые на сегодняшний день отсутствуют на фронте", - говорится в сообщении.

По словам А.Турчинова, было продемонстрировано эффективное поражение целей во время испытаний ручной и термобарической гранаты реактивного противопехотного огнемета, которые скоро получат на вооружения ВСУ. "Перспективным для использования в зоне проведения АТО является и 60-мм миномет, который способен точно поражать цели и не подпадает под запрет Минских соглашений", - сказал секретарь СНБО.

Он отметил, что в условиях продолжающейся агрессии приоритетным вопросом является производство боеприпасов, в частности, снарядов крупного калибра. "Именно для этого предусмотрено дополнительное финансирование, определенное изменениями в бюджет текущего года", - сказал А.Турчинов.

Также секретарь СНБО подчеркнул, что одной из проблем, которая требует немедленного решения, является отсутствие нового оружия у военных, которые защищают страну на востоке. Кроме того, он отметил важность сокращения времени от разработки оружия и военной техники до его применения в боевых условиях.

По информации СНБО, на испытаниях современного оружия присутствовали также военные из иностранных государств, которые интересуются приобретением украинского оружия и техники. "Наша задача – не только надежно защитить Украину, но и отстоять свои позиции на международных рынках вооружения, что в свою очередь, обеспечит дополнительный ресурс для развития ОПК и укрепления потенциала нашей армии", - сказал А.Турчинов.

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