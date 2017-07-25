Подозреваемый во мздоимстве сотрудник "Укрзализныци" уличен в недостоверном декларировании активов

Следователи прокуратуры г.Киева установили факт умышленного невнесения в электронную декларацию сведений об имуществе и денежных средствах сотрудника юридического департамента ПАО "Укрзализныця", который фигурирует в расследовании факта взяточничества.

Как сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры г.Киева, в ходе обысков по месту жительства заместителя главы юридического департамента ПАО "Укрзализныця", а также индивидуальной банковской ячейки, зарегистрированной на имя его жены, было обнаружено и изъято более 220 тыс. долл., 13,5 тыс. евро, 7 золотых слитков 999,9 пробы, ценные часы и тому подобное.

"Как выяснилось, несмотря на обязательность представления в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сведений об указанных денежных средствах и ценностях, фигурант уголовного производства такого сообщения в НАПК не направил и соответствующие изменения в электронную декларацию не внес. В декларации, которая была представлена должностным лицом, отражены только 150 тыс. грн на счетах жены", - сказано в сообщении.

По результатам досудебного расследования 24 июля 2017 года заместителю юридического департамента ПАО "Укрзализныця" сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины (декларирование недостоверной информации).

"Сейчас материалы указанного уголовного производства присоединены к материалам расследования по факту принятия этим лицом предложения неправомерной выгоды в сумме 4 млн грн.

На изъятое имущество и денежные средства судом наложен арест.

Как сообщалось, 6 июля 2017 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что два должностных лица ПАО "Укрзализныця" задержаны за вымогательство 150 тыс. долл. "За вымогательство взятки в 150 тыс. долларов задержан начальник департамента имущественных и земельных ресурсов А.Тимошенко и заместитель начальника юридического департамента А.Ященко. Идут обыски", - написал Ю.Луценко на своей странице в соцсети "Фейсбук".

Позже в этот день пресс-служба прокуратуры г.Киева уточнила, что следователи киевской прокуратуры совместно с о работниками СБУ задокументировали факт принятия взятки начальником и заместителем начальника двух департаментов ПАО "Укрзализныця". "Указанные должностные лица приняли предложение директора одного из предприятий Киевской области по получению денежных средств в сумме почти 4 млн грн за принятие ими лично мероприятий по заключению договора аренды 9 га земли на территории пгт Песковка Бородянского района Киевской области", - проинформировали в прокуратуре.