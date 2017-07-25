В Украине в ближайшие сутки будет жарко, на западе пройдут дожди

В Украине в ближайшие сутки 26 июля неустойчивую погоду западной части страны будет определять атмосферный фронт; на остальной территории будет жарко и сухо, сообщает Укргидрометцентр.

Ночью в западных регионах, Житомирской и Винницкой областях, днем на Правобережье, в Черниговской и Сумской областях ожидаются кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах – град и шквалы 15-20 м/с; в западной части страны местами сильный дождь; на остальной территории без осадков. Ветер юго-восточный, южный, 5-10 м/с.

Температура ночью 16-21°, на побережье морей местами 22-24°, днем 28-33°; в западной части ночью 13-18°, днем 22-27°.

В Киеве 26 июля ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза; температура ночью 18-20°, днем около 30°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 26 июля самая высокая температура днем была 35,5° в 1936 году, самая низкая ночью 9,7° в 1907 году.

В Украине 27 июля ночью в северных, центральных областях, днем в западных, северных, Винницкой и Одесской областях прогнозируются кратковременные дожди, грозы в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с; на остальной территории без осадков. Ветер северный, северо-западный 5-10 м/с.

Температура ночью 15-20°, днем 25-30°; в западных регионах, Житомирской, Винницкой областях ночью 11-16°, днем 21-26°; в южных и восточных областях ночью 18-23°, днем 30-35°.

В Киеве 27 июля ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер северный, 5-10 м/с.Температура ночью 18-20°, днем 27-29°.

По состоянию на 25 июля, температура воды в Черном и Азовском морях 23-27°, в Днепре возле Киева 22°.