В Киевской области в ДТП с участием иностранцев пострадали 9 человек, среди которых двое детей

В Киевской области произошло ДТП с участием граждан Беларуси, пострадали 9 человек, в том числе двое детей, сообщили в Национальной полиции.

Как сообщает Главное управление Национальной полиции, во вторник в 7:30 на 61-м км автотрассы Киев-Одесса произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля Nissan с государственными номерами Беларуси выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с двумя автомобилями

"Автомобиль Saab с госномерами Беларуси, в салоне которого ехали граждане Беларуси, двигался в направлении города. За ним следовала машина Mitsubishi с украинскими госномерами, в салоне которого тоже были граждане Беларуси. В это время им навстречу выехал автомобиль Nissan", - сказано в сообщении.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили 9 человек, среди них иностранцы и двое несовершеннолетних. Карета "скорой помощи" доставила пострадавших в медицинские учреждения.

На месте аварии работают следственно-оперативная группа Белоцерковского отдела полиции, специалисты-эксперты, медики. Устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП.