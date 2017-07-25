Трое украинских военных ранены в АТО за сутки, подтвердили в Минобороны

В зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины за минувшие стуки, 24 июля, трое военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения, погибших нет, сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки погибших нет, трое воинов получил ранения в результате вражеского обстрела", - рассказал А.Лысенко на брифинге во вторник в Киеве.

Он также проинформировал, что боевики использовали минометы и стрелковой вооружение по всем направлениям зоны АТО. На Луганском направлении зафиксировано боевое столкновение, украинские военные успешно отразили атаку противника.