Раненый в Днепре адвокат Саакян прооперирован, его состояние стабильное

Адвокат, участник войны на востоке Украины Эдмонд Саакян, пострадавший в ходе перестрелки в г.Днепр в понедельник вечером, в настоящее время прооперирован в больнице им.Мечникова, его состояние стабильнее, сообщает местное издание "Днепроград" с места событий.

"Адвокат находится в отделении хирургии, переведенный из реанимационной палаты в общую. Он уже дал свидетельство полиции об инциденте с нападением на него и его брата вечером 24 июля", - говорится в сообщении.

Всего Э.Саакян получил четыре ранения, из которых одно серьезное - сквозное ранение в живот. Врачи называют состояние пострадавшего стабильным средней тяжести, констатируют значительную потерю крови.

По словам пострадавшего, причиной инцидента стало то, что три дня назад на его родственников "наехали" бандиты и требовали денег, и стреляли после того, как поняли, что "им ничего не достанется".

На данное время отделения, где лечатся Э.Саакян и четверо нападающих, находится под охраной. Адвоката от нападавших отделяет стеклянная перегородки, однако они постоянно находятся в поле зрения друг друга.

По данным издания, полиция "узнала" в нападавших представителей организованной преступной группировки.

Как сообщалось, по данным полиции, в результате перестрелки на просп.Гагарина в Днепре в понедельник около 19.50 вечером два человека погибли, еще 5 получили ранения. Погибшие были участниками АТО – бойцы 20 отдельного батальона 93 мотопехотной бригады Алексей Вагнер и 11 батальона 59 бригады Максим Иващук. Среди раненых оказался адвокат Эдмонд Саакян, служивший вместе с А.Вагнером и АТО.

Остальные 4 раненых – нападавшие, по которым Э.Саакян открыл ответный огонь. Они скрылись с места преступления на автомобиле, но были задержаны после обращения за медицинской помощью.

В полиции считают, что конфликт лежит в экономической плоскости.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Сотрудники Шевченковского отделения полиции Днепровского отдела полиции открыли уголовное производство по п.1 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).