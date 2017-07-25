В Ивано-Франковской области 13 человек, в том числе 11 иностранцев попали в больницу с пищевым отравлением

В Верховинском районе Ивано-Франковской области 13 человек, в том числе 5 жителей Германии и 6 граждан Польши, попали в больницу с признаками пищевого отравления.

Как сообщает во вторник управление по вопросам гражданской защиты В Ивано-Франковской области 13 человек, в том числе 11 иностранцев попали в больницу с пищевым отравлениемой областной государственной администрации, все отравившиеся отдыхали в оздоровительном заведении "Сияние Карпат" в с.Красноилье Верховинского района.

"Около 4:00 в Верховинскую ЦРБ (центральную районную больницу - ИФ) с признаками пищевого отравления поступило 13 человек, из них 5 человек (1993, 1993, 1999, 2000, 2004 года рождения) жители республики Германия, 6 человек (2003, 1994, 1989, 2005, 1999, 2005 года рождения) жители республики Польша и 2 украинца (2004 года рождения из Донецкой области и 1993 года рождения из Харьковской области), которые отдыхали в оздоровительном заведении "Сияние Карпат", - сказано в сообщении.

Состояние пострадавших средней тяжести. Причина отравления людей устанавливается.

Всего в оздоровительном заведении находилось около 80 человек.

На месте происшествия работают специалисты Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Ивано-Франковской области.