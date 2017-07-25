События

12:29 25.07.2017

В Ивано-Франковской области 13 человек, в том числе 11 иностранцев попали в больницу с пищевым отравлением

В Верховинском районе Ивано-Франковской области 13 человек, в том числе 5 жителей Германии и 6 граждан Польши, попали в больницу с признаками пищевого отравления.

Как сообщает во вторник управление по вопросам гражданской защиты В Ивано-Франковской области 13 человек, в том числе 11 иностранцев попали в больницу с пищевым отравлениемой областной государственной администрации, все отравившиеся отдыхали в оздоровительном заведении "Сияние Карпат" в с.Красноилье Верховинского района.

"Около 4:00 в Верховинскую ЦРБ (центральную районную больницу - ИФ) с признаками пищевого отравления поступило 13 человек, из них 5 человек (1993, 1993, 1999, 2000, 2004 года рождения) жители республики Германия, 6 человек (2003, 1994, 1989, 2005, 1999, 2005 года рождения) жители республики Польша и 2 украинца (2004 года рождения из Донецкой области и 1993 года рождения из Харьковской области), которые отдыхали в оздоровительном заведении "Сияние Карпат", - сказано в сообщении.

Состояние пострадавших средней тяжести. Причина отравления людей устанавливается.

Всего в оздоровительном заведении находилось около 80 человек.

На месте происшествия работают специалисты Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Ивано-Франковской области.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Донецкая фильтровальная станция опять работает

Волкер поддерживает предоставление Украине оборонительного вооружения

Задержан один из убийц участников АТО в Днепре

В Днепре в результате перестрелки погибли участники АТО

Донецкая фильтровальная станция не работает, запаса воды в городском резервуаре Авдеевки достаточно

ПОСЛЕДНЕЕ

Трансляция пресс-конференции на тему "Результаты работы Министерства юстиции в первом полугодии 2017 года"

В Минобороны сообщают об обстрелах позиций сил АТО на мариупольском направлении утром

В Украине объявлена высокая и чрезвычайная пожарная опасность

В Закарпатской области из-за непогоды полностью обесточены 30 населенных пунктов

Пожар уничтожил 1 тыс. кв.м. ресторана на побережье в Одессе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua
РЕКЛАМА