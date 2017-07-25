Донецкая фильтровальная станция опять работает

Украинская сторона Совместного центра координации и контроля (СЦКК) сообщает, что 25 июля около 5.30 утра после восстановления электроснабжения была опять запущена работа Донецкой фильтровальной станции, сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в соцсети Facebook во вторник.

"Около 12.00, после настройки всех агрегатов, станция выйдет на штатный режим работы и питьевая вода пойдет к потребителям по обе стороны от линии разграничения сторон", - говорится в сообщении.

В СЦКК напоминают, что вечером 22 июля Донецкая фильтровальная станция была обесточена и в очередной раз прекратила работу в результате обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований. "Благодаря усилиям украинской стороны СЦКК и сотрудников СММ ОБСЕ ремонтно-восстановительные работы на основной линии питания, которая и до сих пор является единственным источником электроснабжения станции, были проведены в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении.

При этом в СЦКК отмечают, что ДФС является одним из наиболее уязвимых критических объектов гражданской инфраструктуры региона, а каждая ее остановка на срок больше 4 суток оставляет без воды, по меньшей мере, 400 тысяч людей по обе стороны линии разграничения.

"Но руководство ОРДО не считает это важным аргументом, поскольку, уже больше чем полгода не предоставляет гарантий безопасности на время проведения ремонтно-обновительных работ на резервной линии питания станции. Следовательно, нынешняя ситуация вокруг ДФС наглядно демонстрирует, что руководство ОРДО продолжает цинично игнорировать интересы гражданского населения по обе стороны линии разграничения и хочет дальнейшего обострения вооруженного конфликта на Донбассе", - заявляют в СЦКК.