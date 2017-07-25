События

12:24 25.07.2017

В Минобороны сообщают об обстрелах позиций сил АТО на мариупольском направлении утром

Незаконные вооруженные формирования утром во вторник вели обстрел позиций сил антитеррористической операции на мариупольском (приморском) направлении с применением крупнокалиберного вооружения и минометов, сообщает Министерство обороны Украины.

На приморском направлении не завершаются обстрелы сил АТО представителями пророссийских незаконных вооруженных формирований. Противник продолжает обстреливать позиции украинских военных из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и минометов 82 калибра", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте оборонного ведомства во вторник утром.

"Однако наши бойцы на провокации не реагируют и уверенно держат оборону на определенном направлении", - подчеркнули в Минобороны.

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