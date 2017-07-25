События

11:16 25.07.2017

В Украине объявлена высокая и чрезвычайная пожарная опасность

До конца текущего месяца, 25-31 июля, в Запорожской, Одесской, Херсонской, Николаевской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях удержится чрезвычайная пожарная опасность (5 класса), сообщается на сайте Главного управления по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

25-27 июля в Черкасской области и большинстве районов Киевской, 25 июля и Винницкой, Тернопольской и Хмельницкой областей удержится высокая (4 класса), местами чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

25-27 июля в большинстве районов Киевской области ожидается высокая (4 класса), 26-27 июля в южных и западных районах чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность. По Киеву 25-26 июля высокая (4 класса), 27 июля чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

"ГСЧС призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновения пожаров в экосистемах", - говорится в сообщении.

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