Пожар уничтожил 1 тыс. кв.м. ресторана на побережье в Одессе

Площадь пожара, уничтожившего ресторан "Хуторок" в районе пляжа "Ланжерон" в Одессе, составила 1 тыс. кв. м.

Как сообщила пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области, пожар начался около 19.00 и в 22.15 был полностью ликвидирован.

К ликвидации пожара привлекалось 12 единиц пожарно-спасательной техники, 52 человека личного состава.

"Открытый огонь быстро распространился по крыше и деревянным конструкциям двухэтажного здания, этому способствовали периодические взрывы газовых баллонов. Был развернут штаб пожаротушения, созданы оперативные участки, организован подвоз воды из пожарного гидранта и перекачка воды из моря. Тушение пожара осложнялось загруженностью частным транспортом подъездных путей, плотной застройкой территории. Благодаря решительным действиям спасателей не допущено переноса огня на расположенную рядом трансформаторную подстанцию районного значения и нарушения электроснабжения территории города", - рассказали в ГСЧС обстоятельства тушения огня.

При этом в пресс-службе подтвердили, что погибших и пострадавших в результате пожара нет. Причины его возникновения устанавливаются.

Как сообщалось, ресторан "Хуторок" был полностью уничтожен огнем, несмотря на усилия спасателей.