События

10:24 25.07.2017

На Волыни задержан взяткодатель, пытавшийся за $5 тыс. подменить вещдоки

Сотрудниками спецслужб Волынской области задержан правонарушитель, который за $5 тыс. взятки прокурору хотел подменить вещественные доказательства в деле по добыче янтаря, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Следователями прокуратуры Волынской области совместно с УЗЭ области и СБУ в Волынской области задержан "на горячем" правонарушитель, который предоставил взятку в сумме $5 тыс. прокурору за подмену вещественных доказательств - изъятых в уголовном производстве незаконно добытого камня янтаря весом около 30 кг", – написал генпрокурор на своей странице в "Фейсбук" в понедельник вечером.

По его словам, взяткодатель задержан.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Волкер поддерживает предоставление Украине оборонительного вооружения

Задержан один из убийц участников АТО в Днепре

В Днепре в результате перестрелки погибли участники АТО

Донецкая фильтровальная станция не работает, запаса воды в городском резервуаре Авдеевки достаточно

Боевики на Донбассе испытывают новый вид запрещенного Минском оружия

ПОСЛЕДНЕЕ

В Закарпатской области из-за непогоды полностью обесточены 30 населенных пунктов

Пожар уничтожил 1 тыс. кв.м. ресторана на побережье в Одессе

Экс-глава "Укрспецэкспорта" попросил политического убежища в Великобритании

Суд разрешил проводить заочное расследование в отношении экс-главы Агентства по вопросам ОПК

На территории зоны ЧАЭС выявлена группа сталкеров-иностранцев

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
заказать постельное бельё на price.ua
РЕКЛАМА