На Волыни задержан взяткодатель, пытавшийся за $5 тыс. подменить вещдоки

Сотрудниками спецслужб Волынской области задержан правонарушитель, который за $5 тыс. взятки прокурору хотел подменить вещественные доказательства в деле по добыче янтаря, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Следователями прокуратуры Волынской области совместно с УЗЭ области и СБУ в Волынской области задержан "на горячем" правонарушитель, который предоставил взятку в сумме $5 тыс. прокурору за подмену вещественных доказательств - изъятых в уголовном производстве незаконно добытого камня янтаря весом около 30 кг", – написал генпрокурор на своей странице в "Фейсбук" в понедельник вечером.

По его словам, взяткодатель задержан.