События

10:22 25.07.2017

Задержан один из убийц участников АТО в Днепре

Один из злоумышленников, открывших стрельбу в понедельник вечером в г.Днепр, в результате которой погибли двое участников АТО и пять человек получили ранения, был задержан после обращения в больницу за медицинской помощью, сообщает местное издание "Днепроград".

"Злоумышленники скрылись с места преступления на автомобиле Тойота белого цвета. На нем же один из нападающих приехал в больницу Мечникова за медицинской помощью, где и был задержан. С целью розыска и задержания остальных злоумышленников по Днепропетровской области введен оперативный план "Сирена", - говорится в сообщении.

Всего, по данным издания, ссылающегося на свидетелей, ответным огнем было ранено четверо нападающих.

При этом в издании сообщают, что один из погибших - ветеран АТО Алексей Вагнер, служивший в 20 отдельном батальоне 93 мотопехотной бригады. По словам ответственного по больнице им.Мечникова Ярослава Медведика, А.Вагнер был госпитализирован в очень тяжелом состоянии, с большой кровопотерей, и умер при попытке оказать ему медицинскую помощь. "Другой погибший, по непроверенным данным, бывший боец 11 батальона 59 бригады с позывным "Щука" - погиб на месте от пулевого ранения в голову", - говорится в сообщении.

Телеканал "112. Украина" сообщает имя второго погибшего - Максим Иващук.

Как сообщалось, по данным полиции, в результате перестрелки на просп.Гагарина в Днепре в понедельник около 19.50 вечером два человека погибли, еще 5 получили ранения. Погибшие были участниками АТО. Среди раненых оказался участник АТО, адвокат Эдмонт Саакян, который дружил с одним из погибших участников АТО и защищал его интересы в суде над нападавшими на АТОшников 9 мая

В полиции считают, что конфликт лежит в экономической плоскости.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Сотрудники Шевченковского отделения полиции Днепровского отдела полиции открыли уголовное производство по п.1 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

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