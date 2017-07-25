Экс-глава "Укрспецэкспорта" попросил политического убежища в Великобритании

Задержанный в Лондоне экс-руководитель "Укрспецэкспорта" Сергей Бондарчук попросил политического убежища в Великобритании, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин.

По его словам, из-за того, что С.Бондарчук обратился к британским властям с просьбой предоставить политическое убежище, Королевский суд отложил рассмотрение запроса правоохранительных органов Украины об его экстрадиции, пока не будет рассмотрен запрос о политическом убежище.

По прогнозам заместителя генпрокурора, экстрадиционные слушания могут начаться не ранее ноября 2017 года. "Думаю, в лучшем случае, в ноябре", - сказал Е.Енин.

Как сообщалось, в марте 2017 года задержанный в Лондоне экс-руководитель "Укрспецэкспорта" С.Бондарчук был отпущен под залог. По словам пресс-секретаря генпрокурора Украины Ларисы Сарган, на 24 марта было назначено судебное заседание, на котором должны были определить дату экстрадиционных слушаний.

В январе 2015 года Главная военная прокуратура Генпрокуратуры Украины объявила о подозрении С.Бондарчуку, завладевшему денежными средствами госконцерна в сумме $7,428 млн. Ему было объявлено подозрение по ч.5 ст.191 (завладение путем злоупотребления служебным положением чужим имуществом, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особенно крупных размерах) и ч.2 ст.366 (служебная подделка, повлекшая тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Следственный судья Печерского райсуда Киева дал разрешение для задержания экс-главы "Укрспецэкспорта" и доставки его в суд для рассмотрения вопроса о применении ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

По ходатайству следователя суд также наложил арест на имущество подозреваемого - $10 млн в одном из украинских банков и два автомобиля Range Rover общей стоимостью свыше 2 млн грн.

В феврале 2015 года МВД Украины объявило экс-главу госконцерна "Укрспецэкспорт" в розыск.

15 июня 2015 года на сайте Интерпола появилась информация о международном розыске С.Бондарчука. Как указано в карточке, он разыскивается за присвоение или растрату имущества в особо крупных размерах.

17 марта 2017 года генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил об аресте 15 марта в Лондоне (Великобритания) С.Бондарчука. По его словам, окончательную точку в деле выдачи Украине С.Бондарчука должен поставить Королевский суд – дата судебного заседания должна быть определена 24 марта.

По информации украинских СМИ, по версии следствия, экс-глава "Укрспецэкспорта" в 2005-2008 гг. изменил заключенные ранее военные контракты, введя в них посредников и уменьшив тем самым доходы государства на $7,5 млн. Эту сумму госкомпания перечислила за оказание консультационных услуг компаниям Aeropartner LLР и Aeropartner LLС, которые по факту эти услуги не предоставляли.

С.Бондарчук возглавлял "Укрспецэкспорт" с марта 2005 года по июнь 2010 года, в его бытность главой госкомпании были заключены крупнейшие в истории ВТС Украины оружейные контракты, в том числе, с КНР, Индией, Таиландом, Ираком.

Президент Виктор Ющенко в феврале 2010 года указом присвоил С.Бондарчуку звание "Герой Украины" за выдающиеся личные заслуги перед государством в развитии ВТС.

С сентября 2010 года - член партии "Наша Украина", затем - глава политсовета партии.