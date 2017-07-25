Суд разрешил проводить заочное расследование в отношении экс-главы Агентства по вопросам ОПК

Генеральная прокуратура получила судебные разрешения на осуществление заочного расследования в отношении экс-заместителя министра промышленной политики и его сыновей, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуре Украины.

"Следователями Генеральной прокуратуры Украины использованы полученные судебные разрешения на осуществление процедуры специального (заочного) досудебного расследования в отношении бывшего заместителя министра промышленной политики - главы Агентства по вопросам оборонно-промышленного комплекса Антона Кучера и двух его сыновей. Они подозреваются в завладении в 2010 году путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору государственными средствами в особо крупных размерах в сумме $1,5 млн", – говорится в сообщении на сайте ведомства в понедельник.

Вместе с тем, из-за неустановленного местонахождения всех трех подозреваемых еще в 2013г. объявили в розыск.

Как сообщили в ГПУ, 22 июня следственным судьей Печерского районного суда Киева предоставлено такое разрешение на осуществление процедуры специального (заочного) досудебного расследования в отношении бывшего заместителя министра промышленной политики Украины и одного из его сыновей. 20 июля в отношении еще одного подозреваемого - его второго сына, который находится в международном розыске Интерпола.

В ГПУ напомнили, что уголовное дело против бывшего заместителя министра промышленной политики - председателя Агентства по вопросам оборонно-промышленного комплекса Константина Кучера по подозрению в злоупотреблении служебным положением было возбуждено в апреле 2012г.