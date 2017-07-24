"Дюнкерк" собрал свыше $50 млн в первые выходные после премьеры

Новый фильм Кристофера Нолана "Дюнкерк", рассказывающий об эвакуации войск союзников с побережья Бельгии в 1940 году, стал лидером американского проката в минувшие выходные, собрав $50,5 млн, по данным сайта BoxOfficeMojo.

Показатель превзошел прогнозы экспертов, предсказывавших фильму сборы в районе $40 млн.

За пределами США фильм заработал еще $55,6 млн, заняв первое место по сборам во всех странах, где он показывался. Таким образом, совокупные сборы картины за первый уик-энд составили $105,9 млн при бюджете в $150 млн.

"Дюнкерк" получил массу положительных отзывов от критиков, которые отмечают фирменный стиль К.Нолана, масштабные сцены сражений и отличную игру актеров, для многих из которых фильм стал дебютным. Картину называют одним из явных претендентов на "Оскар".

Второе место по сборам в США заняла комедия "Girls Trip". Картина о поездке четырех подруг в Новый Орлеан, пока еще не имеющая русского названия и даты релиза в России, заработала $30,4 млн при бюджете всего $20 млн.

На третье место переместилась самая громкая премьера позапрошлой недели - "Человек-паук: возвращение домой", собравший $22 млн. Мировые сборы фильма про супергероя составляют почти $252 млн.