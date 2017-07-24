Боевики на Донбассе испытывают новый вид запрещенного Минском оружия

Незаконные вооруженные формирования (НВФ) во время обстрела позиций Вооруженных сил Украины в районе Красногоровки Донецкой области 20 июля 2017 года использовали новый вид вооружения - мобильную четырехствольную реактивную систему залпового огня, сообщает украинская сторона Совместного центра по контролю и координации (СЦКК).

"Украинской стороной СЦКК получены данные о начале использования боевиками НВФ ОРДО мобильных четырехствольных реактивных систем залпового огня, разработанных в 2015 году, так называемым, "Республиканским центром научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ ДНР". Так установлено, что одно из таких изготовлений было использовано боевиками во время обстрела населенного пункта и позиций Вооруженных сил Украины в районе Красногоровки 20 июля 2017", - сказано в сообщении украинской стороны СЦКК на странице пресс-центра штаба АТО в соцсети Фейсбук в понедельник.

В сообщении отмечается, что ввиду результатов его боевого применения, вполне вероятно, что в ближайшее время этот вид РСЗО будет довольно часто применяться НВФ ОРДО при обстрелах населенных пунктов и позиций сил АТО, "несмотря на то, что использование реактивных системы залпового огня категорически запрещено Минского соглашениями".

"Украинская сторона СЦКК передала СММ ОБСЕ имеющиеся фото- и видеоматериалы по этому изготовлению и надеется, что это поможет наблюдателям миссии лучше идентифицировать неизвестные им типы вооружения на территории ОРДО и ОРЛО", - сказан в сообщении.

Как отмечает украинская сторона СЦКК, использование этого вооружения со стороны боевиков свидетельствует о грубых нарушениях Минских договоренностей, откровенное нежелание придерживаться взятых на себя обязательств в рамках Трехсторонней контактной группы, и "сознательное планирование и осуществление террористических актов против мирного населения".