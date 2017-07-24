События

18:36 24.07.2017

Боевики 4 раза обстреляли позиции сил АТО в понедельник

Незаконные вооруженные формирования с начала суток понедельника, 24 июля, по состоянию на 18:00 4 раза нарушили перемирие, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Сегодняшний день в зоне АТО прошел относительно спокойно… Обстрелы были не прицельные и характеризуются как провокационные", - сообщается в сводке, опубликованной на странице пресс-центра в соцсети Facebook.

При этом о погибших и пострадавших в результате обстрелов военнослужащих и мирных жителях в сводке не сообщается.

"На луганском направлении боевики вели огонь из гранатометов по нашим позициям в Крымском. А около 14 часов враг выпустил 5 мин калибра 82 мм по опорным пунктам в Кряковке. Кроме того, днем из стрелкового оружия бандформирования вели огонь в районе Новоолександровки. На мариупольском направлении противник применял гранатомет близ Лебединского", - говорится в сообщении.

При этом в штабе АТО сообщили, что в ответ на обстрелы со стороны боевиков трижды открывался ответный огонь, как это обычно бывает в случае угрозы жизни военных. "С полуночи и до 18 часов силы АТО трижды применили оружие и принудили врага к миру", - информируют в штабе.

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Интерфакс-Украина
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