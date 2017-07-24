СБУ задержала мужчину, распространявшего в Купянске листовки с призывами к созданию "Новороссии"

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали уроженца Донецка, который расклеивал в г.Купянск и Купянском районе Харьковской области листовки с призывами к отделению юго-восточных регионов от территории Украины, созданию т.н."Новороссии" и ее присоединению к РФ.

"Оперативники спецслужбы задокументировали, что за расклеивание сепаратистских листовок злоумышленник получал деньги. Агитки передавались ему курьерами через тайник, обустроенный в заброшенном здании вблизи районного центра. По информации спецслужбы, деятельность агитатора контролировали кураторы с территории РФ, которые координировали действия исполнителя через мобильную связь", - сообщает пресс-центр СБУ.

Сотрудники СБУ задержали мужчину в Купянске во время расклеивания сепаратистских листовок.

Следователи Управления СБУ в Харьковской области открыто уголовное производство по ч.1 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.