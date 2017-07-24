Суд арестовал $200 тыс., изъятые у охранника нардепа Розенблата

Соломенский райсуд Киева постановил арестовать $200 тыс., изъятых во время задержания у охранника исключенного из фракции БПП народного депутата Борислава Розенблата Богуслава Ярощука, сообщается в Едином реестре судебных решений.

"Наложить арест на имущество, изъятое 19.06.2017 г. во время задержания и личного обыска Лица 5, а именно: денежные средства в сумме 200 000 долларов США, являющиеся предметом неправомерной выгоды… Постановление об аресте имущества исполняется немедленно", - говорится в тексте определения суда.

Постановление может быть обжаловано в течение пяти дней непосредственно в Апелляционном суде Киева.

В постановлении отмечается, что с ходатайством об аресте временно изъятого имущества в виде $200 тыс. в суд обратилась старший детектив - руководитель 4-го отдела детективов 2-го подразделения детективов Главного подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро Украины О.С. Кролевецкая. Обращение согласовал прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Генпрокуратуры Виталий Кравец.

В постановлении уточняется, что подозреваемый Б.Ярощук на это судебное заседание не явился.

Как сообщалось, 20 июня 2017 года руководитель САП Назар Холодницкий сообщил, что в рамках расследования уголовного производства о незаконной добыче янтаря задержаны шесть человек: три помощника нардепов, охранник, два представителя антикоррупционных общественных организаций. В том числе был задержан охранник Б.Розенблата якобы при получении взятки в сумме $200 тыс. за решение вопроса с лицензированием добычи янтаря.

Сам Б.Розенблат отрицает получение взятки, но признает, что готовил поправки в законопроект о добыче янтаря, о которых говорил Н.Холодницкий.

Генеральный прокурор Юрий Луценко 21 июня направил в парламент представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Б.Розенблата, в действиях которого, по его словам, усматриваются признаки злоупотребления влиянием и взяточничества на общую сумму $280 тыс.

Комитет Верховной Рады по вопросам регламента 7 июля признал законными и обоснованными все три представления Ю.Луценко относительно депутата Б.Розенблата: на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест.

Парламентская фракция "Блок Петра Порошенко" 10 июля большинством голосов приняла решение исключить Б.Розенблата из фракции по его просьбе, а также поддержала снятие с него депутатской неприкосновенности. 11 июля председатель Верховной Рады Андрей Парубий объявил об исключении Б.Розенблата из фракции "Блок Петра Порошенко".

Соломенский райсуд Киева 18 июля избрал Б.Розенблату меру пресечения в виде залога в сумме 7 млн грн и возложил на него обязательство носить электронный браслет, не отлучаться без уведомления органов следствия из Киева и Житомира и сдать все заграничные паспорта. По словам парламентария, указанную сумму внесли за него члены его семьи. Возложенные на него обязательства действуют до 12 сентября.