С начала аннексии Крыма в 2014-2016 более 192 тыс.украинцев получили российские паспорта

С момента аннексии Крыма и начала боевых действий на Донбассе в 2014 году по 2016 год более 192 тыс. украинцев получили паспорта Российской Федерации, однако с точки зрения Украины почти все эти люди продолжают оставаться украинскими гражданами, сообщает Deutsche Welle.

"С момента аннексии Крыма Россией и начала вооруженной агрессии на Востоке Украины весной 2014 году количество украинцев, которые получают паспорта РФ, ежегодно неуклонно растет. Согласно официальной российской статистике, если в 2014 году гражданами России стали 24,1 тыс. украинцев, то в 2015-м таких было 67,4 тыс., а в 2016-м – 100,7 тыс. То есть, в 2014-2016 годах более 192 тыс. украинцев получили российские паспорта", - пишет издание.

Однако, как отмечается в статье, официальная статистика Киева дает основания предположить, что почти все эти люди с точки зрения Украины продолжают оставаться ее гражданами.

"По состоянию на 1 мая 2017 года Петр Порошенко своим указами в течение всего периода своего президентства, с июня 2014 года, прекратил гражданство 18,7 тыс. человек", - отмечает издание.

В статье сообщается, что DW пыталась выяснить у уполномоченной комиссии при президенте Украины, какая доля этих лиц стала гражданами России, "однако на момент публикации материала ответа в АП не предоставили".