НАПК проверяет 225 е-деклараций топ-чиновников

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) производит проверку 225 электронных деклараций об имуществе и доходах высокопоставленных чиновников, первые 22 проекта решений о результатах проверки уже обнародованы, заявила глава ведомства Наталья Корчак.

"В целом на сегодня проходит проверка 225 е-деклараций. Первые 22 проекта решений о результатах проверки топ-чиновников обнародованы на нашем сайте, с ними можно ознакомиться", - сказала Н.Корчак в интервью "Юридическому вестнику Украины".

При этом, по ее словам, проекты решений, которые предложил соответствующий департамент и его координатор, замглавы НАПК Руслан Радецкий, оказались юридически необоснованными, "особенно относительно судебного обжалования, общего характера, без конкретизации объяснений и мотивации, поэтому эти решения о результатах не принятых".

"Теперь рабочая группа уже наработала "модельное" решение, которое предоставит результаты проверки четкой формы, чего, к сожалению, сейчас нет", - добавила Н.Корчак.

Глава НАПК отмечает, что при оценке результатов декларирования следует считаться с тем, что оно, прежде всего, должно работать как предохранительный механизм, направленный на недопущение коррупционных правонарушений.

"В этом его основная суть: декларирование создает условия для невозможности получения неправомерных доходов и их использования. Такая прозрачность и демократичность влияет на снижение терпимости к совершению коррупционных действий и на политическую ответственность. Ведь публичное декларирование позволяет теперь избирателю оценить правдивость и ответственность каждого избранника", - подчеркнула Н.Корчак.