Розенблат заявил, что за него внесли залог 7 млн грн

Семья исключенного из фракции "Блок Петра Порошенко" народного депутата Борислава Розенблата внесла за него залог в размере 7 млн грн, сообщил сам парламентарий в комментарии интернет-изданию "Украинская правда" в понедельник.

"Это сделала моя семья", - заявил народный депутат, отвечая на вопрос, кто внес за него залог.

Вместе с тем, в Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили, что пока не располагают такой информацией.

Как сообщалось, в июне директор НАБУ Артем Сытник рассказал о схеме незаконной добычи янтаря, к которой могут быть причастны нардепы Б.Розенблат и Максим Поляков (фракция "Народный фронт"). Сумма полученных взяток превышала 300 тыс. грн.

21 июня генпрокурор Юрий Луценко внес в парламент представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест этих двух нардепов. 12 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности М.Полякова и Б.Розенблата, но проголосовала против их задержания и ареста.

САП просила для Б.Розенблата меру пресечения в виде залога в сумме 10 млн грн.

18 июля Соломенский районный суд Киева избрал Б.Розенблату меру пресечения в виде залога в сумме 7 млн грн и возложил на него обязательство носить электронный браслет, не отлучаться без уведомления органов следствия из Киева и Житомира и сдать все заграничные паспорта. Указанную сумму залога нардеп обязан внести в течение 5 дней. Возложенные на депутата обязательства действуют до 12 сентября.