В суде по делу Кернеса объявлен перерыв

Допрос свидетелей обвинения по делу городского головы Харькова Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого, который планировалось провести в Киевском районном суде Полтавы в понедельник, не состоялся из-за их неявки, сообщил адвокат Г.Кернеса Александр Гунченко.

"Прокуратура предлагала объявить очередной перерыв, они заявили ходатайство о доставке приводом свидетелей обвинения (речь идет о тех свидетелях обвинения, явку которых гособвинение обеспечить не может). Но суд отказал в удовлетворении этого ходатайства. Тогда сторона защиты обратилась к суду с просьбой приобщить к материалам дела материалы уголовного производства, чтобы можно было начать их изучение. Суд наше ходатайство удовлетворил", - рассказал А.Гунченко корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина".

По его словам, а следующем заседании суда, назначенном на 28 августа, планируется изучение материалов уголовного производства.

Как сообщалось, 29 мая судья Киевского райсуда Полтавы Юрий Кулиш отказал в удовлетворении ходатайства гособвинения об отводе судьи Андрея Антонова, который слушает дело.

Прокурор Александр Ганилов потребовал отвода А.Антонова, поскольку, по его мнению, тот занял сторону обвиняемых и их защиты. Ходатайство гособвинителя поддержала потерпевшая сторона. Адвокаты обвиняемых считали ходатайство об отводе судьи А.Антонова необоснованным и не подлежащим удовлетворению.

Как сообщалось, неизвестные 25 января 2014 года напали на участников шествия в поддержку Евромайдана в Харькове. В тот же день депутат Харьковского облсовета Иван Варченко (ВО "Батькивщина") заявил о похищении двух активистов Евромайдана - Александра Кутянина та Сергея Ряполова "после того, как они снимали номера автомобилей "друзей Кернеса" возле гостиницы "Националь". Позднее отдел по связям с общественностью ГУ МВД Украины в Харьковской области сообщил, что информация о похищении активистов Евромайдана не подтвердилась.

2 марта 2015 года Г.Кернес был уведомлен о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.ч.2, 3 ст.27 ч.2 ст.127 (истязание), ч.ч.2, 3 ст.27 ч.1 ст.129 (угроза убийством) УК Украины и о завершении досудебного расследования. 26 марта 2015 года. Генеральная прокуратура передала в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Г.Кернеса и двух его охранников.

2 апреля 2015 г. ВССУ огласил резолютивную часть определения о переносе рассмотрения дела Г.Кернеса из Дзержинского райсуда Харькова в Киевский райсуд Полтавы.