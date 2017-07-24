Ремонтники восстановили ЛЭП, идущие к ДФС, подача воды в Авдеевку ожидается утром

Ремонтные бригады восстановили линии электропередач (ЛЭП), питающие Донецкую фильтровальную станцию (ДФС), подача воды в Авдеевку ожидается следующим утром, а полное возобновление водоснабжения – завтра к вечеру, сообщил глава военно-гражданской администрации Авдеевки Павел Малыхин.

"ЛЭП, питающие Донецкую фильтровальную станцию, восстановлены. В течение часа ДФС уже будет с питанием. Ремонтные бригады станции прибудут туда позже. Соответственно, подачу на Авдеевку ожидаем уже утром, а полное восстановление водоснабжения завтра ближе к вечеру", - написал П.Малыхин на странице в Фейсбуке.

По его данным, на протяжении вторника население будет пользоваться запасами резервуара чистой воды.

Как сообщалось, 22 июля в результате боевых действий произошло повреждение линии электропередач, что привело к прекращению электроснабжения Донецкой фильтровальной станции, которая централизованно обеспечивает водой Авдеевку (около 22 тыс. жителей).