Мэру Черкасс в почтовый ящик подбросили ржавый корпус гранаты и записку с угрозами

Городской голова Черкасс обнаружил в почтовом ящике предмет, похожий на гранату, и записку с угрозами. Полиция открыла уголовное производство по статье "угроза или насилие в отношении служебного лица".

Как сообщает сектор коммуникации полиции Черкасской области на странице в Фейсбуке, в понедельник утром поступило сообщение от мэра Черкасс о том, что он в своем почтовом ящике обнаружил предмет, похожий на гранату. На месте следственно-оперативная группа и эксперты установили, что указанный предмет является ржавым корпусом от гранаты Ф-1, в котором находилась записка с угрозами.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 350 (угроза или насилие в отношении служебного лица или гражданина, исполняющего общественный долг) Уголовного кодекса Украины. Проводятся мероприятия по установлению личности злоумышленника.

Согласно информации официального сайта Черкасского горсовета, мэром Черкасс является Анатолий Бондаренко.