В Ивано-Франковской области частный самолет совершил аварийную посадку

Частный самолет "Cessna 182P" совершил аварийную посадку и перевернулся на пастбище в с. Корнич Коломыйского района Ивано-Франковской области, пострадал пилот и два пассажира.

Как сообщает сектор коммуникации Главного управления Национальной полиции в Ивано-Франковской области в понедельник на странице в Фейсбуке, это произошло днем 22 июля.

Прибывшие на место правоохранители выяснили, что на борту частного воздушного судна "Cessna 182P", кроме пилота, находились четверо пассажиров, жителей местных сел.

"Во время полета над городом Коломыя и ближним селом Корнич из-за технических неисправностей пилот, 1954 г.р., житель Тернопольской области, решил осуществить посадку на пастбище у с.Корнич. При посадке на травянистую поверхность передняя стойка шасси съехала в канаву, из-за чего самолет перевернулся. В результате аварии пассажир, житель с.Пядики, с телесными повреждениями в виде закрытой травмы живота и пилот - с ушибами грудной клетки и раны губы - госпитализированы в Коломыйскую ЦРБ, еще один пассажир получил перелом костей носа, после оказания медицинской помощи его отпустили", - говорится в сообщении.

В полиции указали, что разрешительных документов на управление самолетом пилот не предоставил.

По факту произошедшего начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 281 (нарушение правил воздушных полетов) Уголовного кодекса Украины.