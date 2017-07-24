В Киеве живодер, издевавшийся над котом, получил 6 месяцев ареста

Голосеевский районный суд г.Киева 24 июля назначил максимально строгое наказание в виде 6 месяцев ареста злоумышленнику, обвиняемому в жестоком обращении с животными (ч.1 ст.299 Уголовного кодекса Украины), сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в понедельник.

"Как установлено досудебным расследованием, местный житель, находясь во дворе своего дома, подвесил кота на дереве и жестоко избил его резиновым шлангом, нанеся животному многочисленные переломы костей и закрытую черепно-мозговую травму. Издевательство над животным удалось прекратить благодаря вмешательству случайных свидетелей, которые сняли действия мужчины на видео и вызывали правоохранителей", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, судебно-психиатрическая экспертиза подтвердила, что действия обвиняемого были сознательными, целенаправленными и последовательными. Следовательно, по результатам судебного разбирательства злоумышленник был признан виновным, и ему было назначено максимальная предусмотренная соответствующей статьей Уголовного кодекса санкция.