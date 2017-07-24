Консул не посещал задержанного на Донбассе российского военного Агеева

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко подчеркивает, что российский консул не посещал задержанного в Луганской области российского военнослужащего-контрактника Виктора Агеева.

"Единственный важный в этих откровениях (интервью В.Агеева - ИФ) для меня лично пассаж - это то, что потеряшку ни разу не посетили российские консулы. Ни разу!" – написала она на странице в Фейсбуке в понедельник.

По словам И.Геращенко, она сама несколько раз встречала в тюрьмах граждан РФ, которых на протяжении месяцев не посетил консул, несмотря на информирование.

"...для РФ это все просто "настамнет", а комментарии - о чем и речь… Ведь посетить - это признать. РФ не нужны их граждане, а тем более жители Крыма и Донбасса. Им нужны только территории", - подытожила она.

При этом И.Геращенко отметила вклад в попытки освобождения и борьбу за граждан Украины со стороны украинских консулов: "Наши консулы борются за посещение наших в тюрьмах РФ, наших консулов физически избили в Чечне, когда они прорывались на суд к Карпюку и Клыху, их не пускают к Сенцову и Кольченко, которым навязывают российское гражданство, наш консул разыскивал Романа Сущенко в Лефортово и пробивался к Евгению Панову, когда тот коротко был там, между симферопольскими пытками".

Как сообщалось, 24 июня 2017 года возле с.Желобок Славяносербского района украинские военные обезвредили диверсионно-разведывательную группу террористов. Четырех боевиков задержали, один из них оказался действующим военнослужащим ВС РФ по контракту В.Агеевым.

Минобороны РФ заявило, что В.Агеев проходил срочную службу в Вооруженных силах РФ, после которой в мае 2016 года уволился в установленном порядке в запас. Сам В.Агеев подтвердил, что был отправлен на восток Украины после подписания контракта на службу в Вооруженных силах РФ: "Я военнослужащий. Часть 65246 (расположена в городе Новочеркасск, это полк связи и учебный центр Воздушно-космических сил России)".

22 июля глава Службы безопасности Украины Василий Грицак подчеркнул, что действия задержанного на Донбассе В.Агеева квалифицируются как терроризм.

На днях мать задержанного Светлана Агеева прибыла в Украину и встречалась с сыном.