Эсминец и фрегат постоянной группы НАТО прибыли в порт Одессы

Корабли постоянной военно-морской группы НАТО №2 (SNMG2) – эсминец Королевских ВМС Великобритании "Duncan" и фрегат ВМС Турции "Yildirіm" - в понедельник прибыли в порт Одессы, сообщает пресс-центр командования ВМС ВСУ.

Программа пребывания кораблей предусматривает, в частности, совместные с военнослужащими украинских ВМС занятия по борьбе за живучесть корабля и по досмотровым операциям. Во вторник, 25 июля, с 14.00 до 17.00 корабли группы будут открыты для посещения жителями и гостями Одессы, а для экипажей подготовлена культурная программа.

Планируется, что по завершению визита корабли группы НАТО №2 (SNMG2) проведут в Черном море совместно с ВМС ВСУ тренировки типа PASSEX.

Командующий ВМС ВСУ Игорь Воронченко провел встречу с командиром похода коммодором Джеймсом Морли и командирами прибывших кораблей.

"Стороны подчеркнули важность развития сотрудничества между украинскими ВМС и НАТО, флотами стран-партнеров с точки зрения укрепления безопасности на море и в регионе", - сказано в сообщении пресс-центра.